Blizzard опровергла слухи о выпуске Overwatch на Mac

Компания Blizzard опровергла слухи о выходе Overwatch на Mac. Ведущий инженер по разработке геймплея Тим Форд заявил, что издатель не планирует выпуска игры для платформы Apple.



«Мы не будем выпускать Overwatch на Mac. Есть несколько технических моментов от Apple, которые усложнили разработку игры на их платформе такой, какой мы задумали. Поэтому мы оставили эту идею», — рассказал Форд в интервью Gadgets 360.



Портал Polygon направил официальный запрос в Blizzard, но представители компании не смогли дать конкретного ответа.



Слухи о выпуске игры на Mac появились после того, как пользователи раздела Mac Gaming на Reddit обнаружили в клиенте Blizzard Battle.net установщик Overwatch для Mac. Как выяснилось, он оказался нерабочим.



Все игры компании, начиная с WarCraft: Orcs & Humans, были адаптированы для платформы Apple, включая StarCraft Remastered, который вышел в августе 2017 года. Overwatch может стать первой игрой от Blizzard, которая не появится на MacOS.