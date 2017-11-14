Капитан команды Dignitas по HotS Джеймс Bakery Бейкер объявил об уходе из состава. Игрок не объяснил причины, отметив, что планирует однажды вернуться на профессиональную сцену.
«Я уйду из команды и не буду участвовать в первой фазе HGC 2018. Это было трудное решение для меня, но есть множество факторов, в которые я не буду вдаваться. Это означает, что я не могу играть без перерыва.
Моё время в Team Dignitas и пребывание в мире киберспорта было невероятным — это определённо самое удивительное путешествие в моей жизни. Я всё ещё испытываю страсть к киберспорту и планирую однажды вернуться. Я хочу быть игроком, тренером, стримером и создать свою киберспортивную команду и многое другое. Я хочу многое сделать в своей жизни», — написал Бейкер.
Бейкер выступал за Dignitas октября 2015 года. В составе команды он одержал победу на Dreamhack All-Stars Valencia 2016, ESL HotS Championship Leicester, ESL HotS Championship Katowice. Также он занял второе место на чемпионате мира в 2015 году, 3-4-е в 2016-м и стал серебряным призёром Mid-Season Brawl.
Состав Dignitas по Heroes of the Storm:
— Джошуа Snitch Беннет
— Джером JayPL Тринх
— Томас Mene Коллекс
— Кенн Zelia Расмуссен.
Джеймс Bakery Бейкер покинул состав Dignitas по HotS
Капитан команды Dignitas по HotS Джеймс Bakery Бейкер объявил об уходе из состава. Игрок не объяснил причины, отметив, что планирует однажды вернуться на профессиональную сцену.