Epic Games и ESL проведут два турнира по Fortnite с призовым фондом в $ 600 тыс.

Студия Epic Games и турнирный оператор ESL совместно проведут два турнира по популярному шутеру Fortnite. Об этом сообщается на сайте организатора. Согласно опубликованной информации, соревнования пройдут в Катовице (Польша), а общий призовой фонд составит $ 600 тыс.



Первый турнир намечен на промежуток с 23 по 24 февраля. На соревнованиях сыграют 100 лучших игроков Польши, которые сразятся между собой за $ 100 тыс. Второй чемпионат состоится с 1 по 3 марта. В нём примут участие 100 лучших игроков планеты, которые будут бороться за призовой фонд в $ 500 тыс.



Соревнования будут проходить в рамках фестиваля IEM Katowice Expo. Организаторы разместят для поклонников игры 100 компьютеров и 100 консолей PlayStation 4. Все посетители смогут поучаствовать в бесплатных соревнованиях и выиграть призы на сумму более $ 50 тыс.



Ранее аналитическое агентство SuperData опубликовало исследования по игровой сфере за 2018 год. Шутер Fortnite стал самой доходной игрой ушедшего года. Проект принёс студии более $ 2,4 млрд.