Разработчики Fortnite добавили в игру «морозную гранату»

Студия Epic Games выпустила обновление 7.30 для для популярного шутера Fortnite. В нём разработчики добавили морозную гранату, исправили ряд внутриигровых ошибок и добавили поддержку контроллеров в мобильной версии игры.



Изменения оружия и предметов:

Морозная граната: отбрасывает игроков и создаёт эффект гололёда.

— Союзники, враги и транспортные средства, получившие урон от морозной гранаты, скользят в течение 7 секунд.

— Появляется наборами по 3 шт. Максимальный запас: 6 шт.

— Редкость: обычная.

— Можно отыскать в постройках и торговых автоматах.



Уютный костерок — изменение внешнего вида. Теперь игрокам будет проще различать горящий и потухший костры.



Изъято из игры:

— Снайперская винтовка со скользящим затвором.

— Автоматическая винтовка.

— Тяжёлый дробовик.

— ПП — обычный, необычный и редкий варианты.



Возвращено в игру:

— Пистолет-пулемёт с глушителем — обычный, необычный и редкий варианты.



Вероятность найти парные пистолеты в постройках уменьшена с 2,24% до 1,38%.



Полный список изменений можно изучить на сайте игры.