Студия Epic Games выпустила обновление 7.30 для для популярного шутера Fortnite. В нём разработчики добавили морозную гранату, исправили ряд внутриигровых ошибок и добавили поддержку контроллеров в мобильной версии игры.
Изменения оружия и предметов:
Морозная граната: отбрасывает игроков и создаёт эффект гололёда.
— Союзники, враги и транспортные средства, получившие урон от морозной гранаты, скользят в течение 7 секунд.
— Появляется наборами по 3 шт. Максимальный запас: 6 шт.
— Редкость: обычная.
— Можно отыскать в постройках и торговых автоматах.
Уютный костерок — изменение внешнего вида. Теперь игрокам будет проще различать горящий и потухший костры.
Изъято из игры:
— Снайперская винтовка со скользящим затвором.
— Автоматическая винтовка.
— Тяжёлый дробовик.
— ПП — обычный, необычный и редкий варианты.
Возвращено в игру:
— Пистолет-пулемёт с глушителем — обычный, необычный и редкий варианты.
Вероятность найти парные пистолеты в постройках уменьшена с 2,24% до 1,38%.
Полный список изменений можно изучить на сайте игры.
Разработчики Fortnite добавили в игру «морозную гранату»