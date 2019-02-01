Тайлер Ninja Блевинс снялся в рекламе NFL

Национальная футбольная лига (NFL) США сняла рекламу с участием популярного стримера по Fortnite Тайлера Ninja Блевинса. Игрок опубликовал отрывок рекламы в своём «твиттере». Ролик приурочен к проведению очередного матча Super Bowl.

В видеоролике он исполняет роль официанта и обслуживает звёзд NFL. Спортсмены в свою очередь узнают в нём профессионального игрока в видеоигры. Одним из участников ролика стал Джон Смит-Шустер, который участвовал в совместной трансляции стримера вместе с популярным рэп-исполнителем Обри Дрэйк Грэмом.



Super Bowl — это решающая игра сезона NFL за звание чемпиона. Мероприятие пройдёт в ночь с 3 на 4 февраля мск в Атланте, на Mercedes-Benz Stadium. За титул сразятся «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс».