Marshmello устроил виртуальный концерт в Fortnite. За ним следили миллионы

Диджей Крис Marshmello Комсток провел онлайн-концерт в Fortnite. Выступление состоялось дважды: 2 февраля в 22:00 мск и в 9 утра на следующий день. Музыкант на протяжении 10 минут исполнял свои главные хиты.

На время концерта игроки оказывались в специальной зоне, где недоступно оружие и возможность возродиться. Диджей не только играл, но и общался с публикой. Как утверждает организатор премии The Game Awards Джеффа Кейли, онлайн за событием следили более 10 млн человек. Точная цифра неизвестна.

31 января в Fortnite появилось специальное событие — «Испытания концерта». За выполнение заданий игроки открывали уникальные предметы, будь то спрей, танец и кирку, с изображением Marshmello. Ивент длился до 2 февраля.

Это не первый случай, когда музыканты устраивают концерты в видеоигре. Ранее в Second Life выступали Nine Inch Nails и Королевский ливерпульский филармонический оркестр. В World of Warcraft группа Elite Tauren Chieftain, состоящая из сотрудников Blizzard, давала концерты в период Ярмарки новолуния.