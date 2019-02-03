Гендиректор «Ливерпуля»: в сутках 24 часа, часть которых уже занята Fortnite

Генеральный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур выразил опасения по поводу роста популярности Fortnite. Он убеждён, что команды Премьер-лиги не должны игнорировать новые технологии и индустрию видеоигр, а также обращать внимание на новые способы взаимодействия с аудиторией.

«Для миллениала просидеть 90 минут на диване перед телевизором — это очень долго.



Я, как гендиректор футбольного клуба, начинаю беспокоиться, когда вижу статистику о том, сколько молодых мужчин смотрит и посещает матчи. Ведь мы во многом рассчитываем именно на новое поколение фанатов. <...>



Если клуб не научится использовать новые технологии, мы потеряем юных болельщиков. Сейчас время — ценный ресурс, а в сутках лишь 24 часа, часть которых уже посвящена игре в Fortnite. <...>

Всей нашей индустрии нужно чаще пользоваться возможностями технологий. В противном случае мимо нас пройдёт целое поколение молодых людей, которые выросли, так и не полюбив футбол», — заявил Мур.

Интервью порталу Arabian Business появилось 20 января, однако профильные СМИ обратили внимание на него только недавно.

Питер Мур — бывший президент американского подразделения SEGA и корпоративный вице-президент Microsoft. После 10 лет работы в спортивном отделе Electronic Arts он решил покинуть компанию и начать работу в футболе.