ESI: запуск PUBG Europe League отложили до марта 2019 года

Организаторы PUBG Europe League отложили старт соревнований до марта. Об этом пишет Esports Insider со ссылкой на источники, близкие к лиге. По данным издания, PUBG Corporation удерживает выплаты StarLadder, из-за чего турнирный оператор не может расплатиться с киберспортивными организациями.



Изначально старт PEL был запланирован на конец января 2019 года, но соревнования не начались в указанный срок. Позже в заявлении G2 Esports сообщалось, что чемпионат начнётся 15 февраля, однако дата не получила официального подтверждения от организаторов. На текущий момент финальная дата старта соревнований также неизвестна.



Ранее PUBG Corp сообщила, что планирует целый комплекс финансовых инициатив для поддержки команд. Разработчик пообещал разделить доходы между участниками соревнований от продаж внутриигровой косметики и выплачивать компенсации по операционным расходам при посещении соревнований.