Newbee сыграет на MDL Macau 2019 по Dota 2

Киберспортивная организация Newbee получила приглашение на турнир MDL Macau 2019. Об этом сообщается в «твиттере» команды. Киберспортсмены заменят PSG.LGD, которая отказалась от участия из-за проблем со здоровьем у Яна Chalice Шеньи.

MDL Macau 2019 не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit. Чемпионат пройдёт с 20 по 24 февраля в Макао (Китай). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.



Последний турнир серии MDL Macau прошёл в 2017 году. Тогда чемпионский титул завоевала OG, обыграв в финале TNC Pro Team.