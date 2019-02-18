Winstrike Team не прошла в основной этап IEM Katowice Major 2019

Завершилась предварительная стадия IEM Katowice Major 2019. В заключительных матчах Ninjas in Pyjamas превзошла Vici Gaming (16:7 Train; 13:16 Inferno; 16:10 Mirage), G2 Esports справилась с TyLoo (12:16 Mirage; 16:2 Dust2; 16:7 Cache), а Cloud9 одолела Winstrike Team (16:7 Nuke; 19:16 Overpass).

Результаты предварительной стадии мэйджора. Фото: liquipedia.net.

Участники топ-8 таблицы продолжат выступление на соревнованиях, остальные команды покинули турнир. На следующий чемпионат им предстоит пробиваться через региональные отборочные.

В основном этапе IEM Katowice Major 2019 победители предварительной стадии встретятся с Astralis, Natus Vincere, FaZe Clan, MIBR, Team Liquid, compLexity Gaming, BIG и HellRaisers.

Первые игры стартуют 20 февраля. Групповой этап проведут по швейцарской системе с решающими матчами до двух побед. Восемь лучших команд продолжат борьбу в плей-офф за призовой фонд в миллион долларов.