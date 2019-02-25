Olofmeister стал первым игроком, кто проходил в плей-офф 14 мэйджоров по CS:GO

Игрок FaZe Clan Олоф Olofmeister Кайбьер стал первым и единственным киберспортсменом, кто проходил в плей-офф все 14 мэйджоров по CS:GO с момента их проведения.

В решающем матче IEM Katowice Major 2019 за попадание в Champions Stage FaZe Clan победила Cloud9 со счётом 2:0. В четвертьфинале турнира команда сыграет с Natus Vincere.

Ближайший преследователь Olofmeister — Даниил Zeus Тесленко. За свою карьеру он лишь дважды не попадал в топ-8 мэйджора: на DreamHack Winter 2013 и ESL Major Series One Katowice 2014.

Ладислав GuardiaN Ковач, Джеспер JW Векселл и Фредди KRiMZ Йоханссон 11 раз оказывались в плей-офф.

Решающие матчи IEM Katowice Major 2019 пройдут с 28 февраля по 3 марта. Победитель получит $ 500 тыс.