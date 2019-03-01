В Китае игроков в Overwatch начали банить за упоминание Винни-Пуха в чате игры

Китайские игроки в Overwatch рассказали, что их начали банить за упоминание персонажа сказки Алана Милна. Для этого необходимо написать в чате игры Винни или Винни-Пух. На какой срок рассчитана блокировка, неизвестно.

Сейчас на китайском форуме Overwatch десятки постов от пользователей. По рассказам одного из пострадавших, в чате появился человек, который спросил: «Кто лучший друг Тигры?» Когда он ответил «Винни-Пух», его аккаунт заблокировали на несколько минут.

Никто из забаненных пользователей не знал, что NetEase, которая обслуживает игры Blizzard в Китае, наказывает за упоминание героя Милна.

Местные цензоры начали удалять изображения с Винни-Пухом ещё в 2013 году. Тогда на саммите встретились глава Коммунистической партии Си Цзиньпин и президент США Барак Обама. В Интернете появилась фотография, где лидеров двух стран сравнивали с Винни-Пухом и Тигрой. После этого за генсеком закрепился шуточный образ.

В 2017-м персонаж полностью оказался под запретом. В 2018-м под цензуру попал мультфильм «Кристофер Робин» и трейлер Kingdom Hearts III. В ролике героя просто замазали белым.