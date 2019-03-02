Глава Vega Squadron: в марте мы объявим состав по Dota 2. Возможно не один

CEO киберспортивной организации Vega Squadron Алексей Кондаков прояснил ситуацию касательно будущего команды. Он заявил, что составы по дисциплинам будут объявлены до конца марта.



«Vega Squadron не закрывается. Решение по CS:GO составу выглядело единственным разумным и правильным в нашей ситуации. Не хочу описывать всю внутреннюю кухню, но я твёрдо уверен в одном, что нам как и вам, уважаемые наши болельщики, спонсоры и потенциальные инвесторы, хочется видеть команду не только на мажорах два раза в год, но и на многих других онлайн и оффлайн турнирах. Сегодняшнее наше решение позволит нам посмотреть на абсолютно все доступные расклады по игрокам и принять ряд мер по усилению команды. До конца марта мы представим вам новый состав, который будет защищать наши цвета!



О ситуации с Dota 2: точно так же мы планируем озвучить новый состав (и даже возможно — не один!) до конца марта», — написал Кондаков в Telegram.



В конце февраля Vega Squadron распустила европейский состав по Dota 2. Несколько часов назад организация также объявила о выставлении всех игроков по CS:GO на трансфер.

«Европейский состав по Dota 2 в нашей ситуации не может работать даже в 0» Георгий Фалеев — о работе с европейским составом по Dota 2, сложностях развития тир-2 сцены и перестановках в команде по CS:GO.

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