Kane — о финале IEM Katowice Major 2019: к сожалению, не верю в чудо

Тренер Natus Vincere Михаил Kane Благин сделал прогноз на финальный матч IEM Katowice Major 2019, в котором сойдутся ENCE eSports и Astralis.

После поражения в полуфинале от ENCE Благин взял ответственность на себя. Он также извинился перед болельщиками за выступление на турнире, как и капитан состава Даниил Тесленко.

«Сори друзья. Мое поражение. Нам надо было сделать чуть больше. Время меняться, это был дорогой урок. Navi», — говорится в публикации.

Финал мэйджора состоится 3 марта в 21:00 мск. Победитель получит $ 500 тыс.