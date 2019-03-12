Epic Games добавила в Fortnite новый транспорт «Шароход»

Компания Epic Games выпустила обновление 8.10 для «королевской битвы» Fortnite. В нём разработчики добавили новый транспорт «Шароход», переработали торговые автоматы и исправили ряд внутриигровых ошибок.
Оружие и предметы
Шароход:
— Это одноместное транспортное средство можно найти у форпостов экспедиций и рядом с тайниками в пиратских убежищах;
— Используйте его присоску и ускоритель для подъема на утесы и быстрого перемещения между деревьями;
— Водитель защищен от урона, но враги могут повредить шароход выстрелами;
— 300 ед; прочности;
Самозарядная винтовка:
— Из игры были изъяты винтовки обычной редкости;
Тяжелый автомат:
— Редкость тяжелых автоматов была понижена с редких/эпических/легендарных до обычных/необычных/редких;
— Базовое масштабирование урона для обычных/необычных/редких тяжелых автоматов теперь составляет 36/38/40 ед;
Прилипалы:
— Максимальный запас уменьшен с 10 до 6 ед;
Торговые автоматы:
— Предмет теперь выдается бесплатно;
— После выдачи предмета торговый автомат исчезает;
— Из игры были изъяты торговые автоматы обычной и необычной редкости;
— Легендарные торговые автоматы больше не содержат турели;
— Вероятность найти карту сокровищ в постройках снижена с 0,53% до 0,27%;
— Вероятность найти карту сокровищ в сундуках снижена с 3,25% до 1,65%;
Игровой процесс:
— Продолжительность «Бесконечного даба» в меню была увеличена с 12 часов до 13;
— Теперь в случае выхода из игры, самоуничтожения или смерти от эффектов Бури убийство засчитывается игроку, который последним нанес урон погибшему (если прошло не более 15 секунд);
— Добавлены новые визуальные эффекты поглощения здоровья при уничтожении другого игрока;
— Теперь игроки, выстрелившие собой из пиратской пушки, могут начать строительство сразу после столкновения с любым предметом;
— Теперь игроки могут танцевать, не выпуская из рук воздушный шар;
— На значке пиратской пушки в визуализаторе звуков теперь изображена пушка;
— Теперь игрок автоматически занимает место водителя, когда садится в пустой транспорт;
— Добавлена специальная анимация при использовании следующих предметов: бинты, аптечка, малое защитное зелье, защитное зелье, прыскучий нектар, ядреный отвар.
Полный список изменений можно найти здесь.