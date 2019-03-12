Epic Games добавила в Fortnite новый транспорт «Шароход»

Компания Epic Games выпустила обновление 8.10 для «королевской битвы» Fortnite. В нём разработчики добавили новый транспорт «Шароход», переработали торговые автоматы и исправили ряд внутриигровых ошибок.



Оружие и предметы

Шароход:

«Шароход»

— Это одноместное транспортное средство можно найти у форпостов экспедиций и рядом с тайниками в пиратских убежищах;

— Используйте его присоску и ускоритель для подъема на утесы и быстрого перемещения между деревьями;

— Водитель защищен от урона, но враги могут повредить шароход выстрелами;

— 300 ед; прочности;



Самозарядная винтовка:

— Из игры были изъяты винтовки обычной редкости;



Тяжелый автомат:

— Редкость тяжелых автоматов была понижена с редких/эпических/легендарных до обычных/необычных/редких;

— Базовое масштабирование урона для обычных/необычных/редких тяжелых автоматов теперь составляет 36/38/40 ед;



Прилипалы:

— Максимальный запас уменьшен с 10 до 6 ед;



Торговые автоматы:

— Предмет теперь выдается бесплатно;

— После выдачи предмета торговый автомат исчезает;

— Из игры были изъяты торговые автоматы обычной и необычной редкости;

— Легендарные торговые автоматы больше не содержат турели;

— Вероятность найти карту сокровищ в постройках снижена с 0,53% до 0,27%;

— Вероятность найти карту сокровищ в сундуках снижена с 3,25% до 1,65%;



Игровой процесс:

— Продолжительность «Бесконечного даба» в меню была увеличена с 12 часов до 13;

— Теперь в случае выхода из игры, самоуничтожения или смерти от эффектов Бури убийство засчитывается игроку, который последним нанес урон погибшему (если прошло не более 15 секунд);

— Добавлены новые визуальные эффекты поглощения здоровья при уничтожении другого игрока;

— Теперь игроки, выстрелившие собой из пиратской пушки, могут начать строительство сразу после столкновения с любым предметом;

— Теперь игроки могут танцевать, не выпуская из рук воздушный шар;

— На значке пиратской пушки в визуализаторе звуков теперь изображена пушка;

— Теперь игрок автоматически занимает место водителя, когда садится в пустой транспорт;

— Добавлена специальная анимация при использовании следующих предметов: бинты, аптечка, малое защитное зелье, защитное зелье, прыскучий нектар, ядреный отвар.



Полный список изменений можно найти здесь.