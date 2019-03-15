Na'Vi сыграет с Chaos, Virtus.pro встретится с Mineski. Матчи дня на DreamLeague

Завершились матчи первого тура групповой стадии DreamLeague Season 11. По результатам игр группу А возглавляют Team Liquid и Team Secret, группу B — PSG.LGD и Ninjas in Pyjamas, группу C — Virtus.pro и Mineski, группу D — Vici Gaming и Evil Geniuses.

Фото: liquipedia.net.

Фото: liquipedia.net.

Лидеры встретятся друг с другом в матчах за выход в верхнюю сетку плей-офф. Все четыре серии стартуют 15 марта в 15:30 мск.

Остальные участники проведут свои игры в 18:30 мск. Начиная с 21:30 победителям этих серий предстоит сразиться с проигравшими командами матчей «виннеров» за возможность попасть в верхнюю сетку со второго места.

По итогам групповой стадии ни одна из команд не покидает соревнования. Серия плей-офф начнётся 16 марта.