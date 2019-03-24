Resolut1on пропустит следующий мэйджор. SVG завершил профессиональную карьеру

Киберспортивная организация Forward Gaming проведёт перестановки в составе по Dota 2. Об этом объявил генеральный директор клуба Давид Даштоян.

Капитан команды Авери SVG Сильверман завершил профессиональную карьеру игрока, а Саахил UNiVeRsE Арора покинул клуб и взял перерыв от выступлений. Ещё один участник состава Роман Resolut1on Фоминок пропустит следующий мэйджор, но при этом сохранит место в команде.

Вместо них в Forward Gaming придут Квин CC&C Каллахан (мид), Цзинцзюнь Sneyking У (оффлэйн) и Картик Kitrak Рати (саппорт). Явар YawaR Хассан (керри) и Ариф MSS Анвар (саппорт) продолжат выступать вместе.

Forward Gaming образовалась 14 сентября 2018 года. Команда заняла 9-12-е место на The Kuala Lumpur Major и дважды 13-16 строчки на The Chongqing Major и DreamLeague Season 11. В таблице DPC состав идет на 14-й строчке и имеет в активе 300 очков.