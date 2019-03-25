MoonMeander: Yang — воистину потрясающий оффлэйнер

Дэвид MoonMeander Тан оценил выступление оффлэйнера Vici Gaming Чжоу Yang Хайяна на DreamLeague Season 11.

«Yang воистину потрясающий оффлэйнер, готовый играть как на героях, которые жертвуют собой, так и на персонажах, рассчитанных на командные сражения. Редкое качество в наши дни», — написал Тан.

Vici Gaming победила в гранд-финале DreamLeague Season 11 и обеспечила себе приглашение на The International 9.

Vici Gaming стала чемпионом DreamLeague Season 11