Dota Auto Chess скачали семь миллионов раз

Количество скачиваний Dota Auto Chess достигло 7 009 250 раз. Об этом сообщается на странице кастомной игры в Мастерской.

Предыдущий рекорд в 6 млн загрузок разработчики достигли 12 марта. Создатели регулярно выпускают обновления, следят за балансом и вводят новых юнитов.

Dota Auto Chess появилась в Китае в январе 2019 года. С тех пор по ней провели ряд любительских и небольших онлайн-турниров. Сами разработчики планируют выпустить мобильную версию для устройств на платформах Android и iOS. Компания Valve уже предложила авторам превратить кастомку в полноценную игру.