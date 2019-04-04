Киберспортивная организация Double Dimension объявила и расширении состава игроков по Fortnite. Контракт с командой заключили два европейских игрока Саймон Warp Кассерлунд и Мариос Sage Белесис.
«Мы очень довольны результатами текущего состава по Fortnite – как с точки зрения топовых позиций в СНГ и неплохих успехов на международной арене, так и с медийной точки зрения. Подписание двух сильных европейских игроков – ещё один шаг в сторону укрепления наших позиций на международной арене», — прокомментировал новость владелец DD Юрий Федин.
Игроки более двух лет выступают на профессиональной сцене в различных дисциплинах. Мариос Sage Белесис участвовал в таких турнирах по Fortnite как Summer Skirmish и Fall Skirmish. Что касается Warp, то его лучшим достижением в Fortnite стало участие в Winter Royale.
Состав Double Dimension по Fortnite:
— Саймон Warp Кассерлунд
— Мариос Sage Белесис
— Богдан BNq Буров
— Влад Prestige Чухряев.
Double Dimension подписала двух европейских игроков по Fortnite