Double Dimension подписала двух европейских игроков по Fortnite

Киберспортивная организация Double Dimension объявила и расширении состава игроков по Fortnite. Контракт с командой заключили два европейских игрока Саймон Warp Кассерлунд и Мариос Sage Белесис.



«Мы очень довольны результатами текущего состава по Fortnite – как с точки зрения топовых позиций в СНГ и неплохих успехов на международной арене, так и с медийной точки зрения. Подписание двух сильных европейских игроков – ещё один шаг в сторону укрепления наших позиций на международной арене», — прокомментировал новость владелец DD Юрий Федин.



Игроки более двух лет выступают на профессиональной сцене в различных дисциплинах. Мариос Sage Белесис участвовал в таких турнирах по Fortnite как Summer Skirmish и Fall Skirmish. Что касается Warp, то его лучшим достижением в Fortnite стало участие в Winter Royale.



Состав Double Dimension по Fortnite:

— Саймон Warp Кассерлунд

— Мариос Sage Белесис

— Богдан BNq Буров

— Влад Prestige Чухряев.