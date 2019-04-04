Принц Гарри призвал запретить Fortnite и остальные онлайн-игры в Великобритании

Принц Гарри Уэльский предложил запретить Fortnite и другие онлайн-игры в королевстве. Член королевской семьи высказал свою идею после посещения одного из центров YMCA в западной части Лондона. Он сравнил онлайн-игры и социальные сети с наркотиками и алкоголем.



«Игра должна быть запрещена. Она создана, чтобы вызывать зависимость у людей и держать перед компьютером как можно дольше. Это крайне безответственно. В итоге родители не знают, как с этим бороться. Это очень опасно, потому что здесь нет никаких ограничений», — заявил принц.



Наследник престола заявил, что консультировался по этому вопросу с различными экспертами по психическому здоровью. В качестве примера он привёл ситуацию со своей женой Меган, которую высмеивали в «Твиттере» в прошлом году.



Fortnite — это один из самых популярных шутеров в Сети. Игра вышла в июле 2017 года, а в марте 2019-го разработчики сообщили об отметке в 250 млн уникальных пользователей.