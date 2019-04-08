Организаторы EPICENTER: СНГ, Китаю и Европе временно оставили по два слота

Организаторы EPICENTER Major 2019 рассказали об отзыве третьих слотов у Китая, СНГ и Европы. На этом настояла компания Valve.

«Из-за неопределённости, возникшей в процессе распределения слотов и последующей коммуникации с компанией Valve, было решено, что в данный момент у СНГ, Европы и Китая останется по два слота на EPICENTER Major 2019. Оставшиеся три свободных места будут распределены позже», — говорится в заявлении.

При анонсе EPICENTER Major 2019 организаторы объявили, что СНГ, Европа и Китай получат по три слота, остальные регионы — по два. Решение о распределении дополнительных мест примут сразу после MDL Disneyland Paris Major. Чемпионат состоится 4-12 мая во Франции.