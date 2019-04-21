Два игрока Na'Vi вошли в финальный список претендентов на награду MVP в Мумбаи

Организаторы ESL One Mumbai 2019 опубликовали пятерку лидеров, претендующих на награду MVP, с наибольшим количеством голосов. В список попали Евгений Blizzy Ри (Natus Vincere), Тимоти Tims Рандрап (TNC Predator), Юн Febby Мин Ким (Mineski), Идан MagicaL Варданян (Natus Vincere) и Джеки EternaLEnVy Мао (Team Team).

Голосование завершится 21 апреля. Победитель получит приз от Mercedes-Benz — сертификат в €50 тыс. на покупку автомобиля.

В заключительный день ESL One Mumbai 2019 пройдут два матча. Прямо сейчас в финале нижней сетки выступают Natus Vincere и Keen Gaming. Посмотреть матч на русском языке можно тут. В 13:30 мск состоится гранд-финал. Победитель пары встретится с Mineski. Матч пройдет до трех побед в серии.