The International 9 пройдет с 20 по 25 августа. Билеты поступят в продажу в мае

Valve анонсировала даты проведения The International 9. Плей-офф стадия чемпионата состоится в Шанхае (Китай) 20–25 августа. Место проведения неизвестно. Даты группового этапа также не раскрываются.

«The International 2019 пройдет с 20 по 25 августа. Мы все еще дорабатываем детали, необходимые для поступления билетов в продажу. Ожидаем, что сможем рассказать обо всем в течение двух недель», — говорится в сообщении.

Информация о датах TI9 появилась в официальном аккаунте китайской команды Vici Gaming в Weibo 23 апреля. Сроки проведения в публикации совпадают с днями, указанными в заявлении. По их данным, групповая стадия должна пройти с 16 по 18 августа.

Зрители продолжают выражать недовольство в адрес Valve в социальных сетях и на форуме Reddit. Большинство обеспокоено тем, что не сможет посетить чемпионат по Dota 2 из-за отсутствия возможности спланировать поездку.