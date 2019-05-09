Epic Games рассказала об изменениях в девятом сезоне Fortnite

Компания Epic Games опубликовала подробности о девятом сезоне Fortnite. В игре появятся новые испытания, локации, боевой пропуск и многое другое.



Студия выпустила видеоролик, посвящённый новинкам боевого пропуска. Его можно будет приобрести за 950 V-баксов.

Оружие и предметы:

— Добавлено боевое ружьё

— Изменён урон от тактического дробовика

— Базовый урон повышен с 66/70/74 ед. до 71/75/79 ед.

— Вероятность появления ПП с дисковым магазином снижена с 16,732% до 7,155%.

— Вероятность появления лука «Громобой» снижена с 1,292% до 0,755%.

— Гранаты возвращены в игру.

— Прилипалы изъяты из игры.

— Зарытое сокровище изъято из игры.

— Помповый дробовик изъят из игры.

— Ловушка с отравленными дротиками изъята из игры.

— Револьвер с оптическим прицелом изъят из игры.

— Автомат с глушителем изъят из игры.

— Автомат с тепловизором изъят из игры.

— Шарики изъяты из игры.



Изменения геймплея:

— Воздушные трубы. Они позволяют игрокам перемещаться в струе воздуха. Пользователи могут ускоряться и маневрировать, следуя за воздушным потоком. На то, как игрок вылетает из трубы, влияет скорость перемещения и угол полёта. Снаряды и транспорт также могут перемещаться по воздушным трубам.

— Вентиляторы. Мощные воздушные потоки, создаваемые этими устройствами, позволяют игрокам перемещаться на небольшие расстояния и не получать урона при падении.

— Платы «Криптографии». Это компьютерные детали, которые могут получить обладатели боевого пропуска. Собирая платы «Криптографии», вы будете открывать таинственное изображение. Соберите все 100 плат, чтобы получить награды и разгадать тайны девятого сезона. Их нельзя будет получить после окончания девятого сезона.

— При отключении игрок будет оставаться в игре на протяжении одной минуты. Он продолжит получать урон, а другие игроки смогут получить очки за его убийство.



Также компания исправила множество внутриигровых ошибок. Полное описание обновления можно найти здесь. Старт девятого сезона запланирован на сегодня, 9 мая.