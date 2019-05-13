Ghostik: я не знаю, каким мы составом будем играть отборы на StarLadder Minor

Офлейнер The Pango Андрей Ghostik Кадык оценил последние результаты команды и объяснил, почему у состава не получилось пройти открытые отборочные на EPICENTER Major. Пост размещён на странице киберспортсмена в соцсети «ВКонтакте». Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«Так уж получилось, что за день до открытых квал, нам пришлось менять 4-ку, с которой до этого тренировались и это сильно сбило командую игру. Я говорю не о Вампире, с ним бы команда продолжила играть после ЕСЛ, если бы не организационные моменты, которые никак не связаны с игрой. Но это не может быть оправданием того, что команда не может пройти открытые квалификации, это стыд и позор. Ямич, в ситуации, которая сложилась, большой молодец и сделал что смог, ему большой респект. Дальше нас ждут очередные открытые квалы на минор, я не знаю каким мы составом будем их играть в данный момент, это станет ясно чуть позже. Спасибо тем, кто продолжает болеть, это приятно, тем кто флеймит тоже спасибо, мы этого заслужили, будем стараться стать лучше», — написал Кадык.

В закрытый этап в СНГ-регионе прошли Aachen City Esports и FlyToMoon. Открытые квалификации на StarLadder Minor состоятся сразу после завершения отборочного этапа на мэйджор в Москве.