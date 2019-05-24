В Dota 2 появилась Arcana на Earthshaker с двумя стилями

Компания Valve добавила Arcana-предмет на Earthshaker под названием Planetfall. Получить его могут только владельцы Боевого пропуска The International 9. Для этого необходимо достигнуть 365-го уровня.

Planetfall меняет модель персонажа, портрет, изображение на мини-карте, иконки способностей и анимации. У Blink Dagger появится новая картинка в инвентаре и эффекты, а у самого героя — более 500 новых реплик.

Кроме того Earthshaker добавили счётчик комбинаций умений. Теперь над персонажем можно увидеть суммарный урон после серии использованных способностей. На самом предмете будут записываться рекорды по урону и комбо за игру.

Для открытия второго стиля необходимо совершить 500 убийств при помощи умения Echo Slam. После переключения на альтернативный облик у героя также изменятся анимация ультимативной способности, иконки и эффекты.

Боевой пропуск к The International 9 выпустили для увеличения призового фонда чемпионата мира по Dota 2. 25% от продаж цифровых предметов поступают туда. Спустя 16 дней после релиза сумма составляет $ 13,5 млн. Цифра превышает показатели 2018 года за тот же период почти на $ 3 млн.