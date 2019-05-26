Себастьян Ceb Дебс: я готов принять любые санкции со стороны Valve

Игрок команды OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс дал интервью сотрудникам RuHub о скандале с расистскими высказываниями в рейтинговом матче. Он принёс извинения и заявил, что готов принять любое наказание со стороны Valve и менеджмента команды.



«Я готов ко всему. Я оступился и совершил ошибку, как и говорил. Хочу не только попросить прощения за поступок, но хочу отметить, что приму любое решение со стороны любых уполномоченных органов, включая Valve. Хотел бы отметить, что не мне судить, в какой форме или мере такое наказание может быть. Я готов его принять.



Сложно сказать, как отреагировал бы на такую ситуацию со стороны других игроков. Поделюсь личными убеждениями. Я утвердился во мнении, что нужно бороться с любыми оскорбительными высказываниями различных сообществ. Главное — это подавать правильный пример. Не думаю, что наказание в долгосрочное перспективе — это эффективный метод сдерживания представителей сообщества от подобных ситуаций. Необходимо доносить эту информацию до сообщества», — рассказал Дебс.



24 мая в Сети появились скриншоты с одним из рейтинговых матчей Себастьяна Ceb Дебса. В нём киберспортсмен оскорбил одного из игроков, назвав его «русской шлюхой». Позже Дебс извинился за неподобающее поведение и заявил, что это было недостойно с его стороны.

«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub Тысяча извинений и признаний ошибок. Французский киберспортсмен поучаствовал в прямой линии и пообещал искупить вину перед сообществом.