Себастьян Ceb Дебс: я готов принять любые санкции со стороны Valve

Игрок команды OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс дал интервью сотрудникам RuHub о скандале с расистскими высказываниями в рейтинговом матче. Он принёс извинения и заявил, что готов принять любое наказание со стороны Valve и менеджмента команды.
«Я готов ко всему. Я оступился и совершил ошибку, как и говорил. Хочу не только попросить прощения за поступок, но хочу отметить, что приму любое решение со стороны любых уполномоченных органов, включая Valve. Хотел бы отметить, что не мне судить, в какой форме или мере такое наказание может быть. Я готов его принять.
Сложно сказать, как отреагировал бы на такую ситуацию со стороны других игроков. Поделюсь личными убеждениями. Я утвердился во мнении, что нужно бороться с любыми оскорбительными высказываниями различных сообществ. Главное — это подавать правильный пример. Не думаю, что наказание в долгосрочное перспективе — это эффективный метод сдерживания представителей сообщества от подобных ситуаций. Необходимо доносить эту информацию до сообщества», — рассказал Дебс.
24 мая в Сети появились скриншоты с одним из рейтинговых матчей Себастьяна Ceb Дебса. В нём киберспортсмен оскорбил одного из игроков, назвав его «русской шлюхой». Позже Дебс извинился за неподобающее поведение и заявил, что это было недостойно с его стороны.
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