Immortals приобрела OpTic Gaming
Киберспортивная организация Immortals приобрела компанию Infinite Esports & Entertainment. Об этом сообщает портал ESPN. В её состав входила команда OpTic Gaming. Стоимость сделки составил около $ 40 млн.
Будут ли проводиться какие-либо изменения, пока неизвестно. Основной причиной для покупки стало стремление менеджмента приобрести слот в американской лиге LCS по LoL. Кроме того, в составе организации появился второй состав — участник Overwatch League — Houston Outlaws.
Слух о покупке OpTic Gaming появился в середине мая. Тогда основатель команды Гектор Родригез заявил, что участвует в переговорах о продаже. Он подчеркнул, что участвует в переговорах и не хочет слияния.
Владелец OpTic Gaming участвует в переговорах о продаже клуба
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