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Тимур Ahilles Кульмухамбетов стал тренером Team Empire

Тимур Ahilles Кульмухамбетов стал тренером Team Empire
Киберспорт / Dota 2 0

Киберспортивная организация Team Empire заменила тренера состава по Dota 2. Организация рассталась с Андреем KaHT Шульгиным, заменив его на Тимура Ahilles Кульмухамбетова.

«Поездка на Парижский Major была крайне полезна с точки зрения информации. По итогам турнира я пообщался с текущим тренером Dota 2 состава – KaHT’ом, и мы пришли к выводу, что на данный момент он не может помочь команде в дальнейшем развитии и решении проблем, поэтому было принято решение приостановить наше сотрудничество.

Новым тренером команды назначен Ahilles. Первоочередной задачей будет оптимизация тренировочного процесса и работа над драфтами. Уверен, что как профессиональный, так и жизненный опыт Тимура позволят ему справиться с поставленными задачами», — прокомментировал замену спортивный директор команды Александр Соломонов.

Ahilles стал известен после завершения Кубка России по киберспорту 2019. Кульмухамбетов сыграл на нём вместе с тремя игроками из Team Empire и выиграл титул чемпиона.

Состав Team Empire по Dota 2:
— Ринат KingR Абдуллин
— Кыялбек dream' Тайиров
— Олег sayuw Каленбет
— Константин Kodos Когай
— Игорь Maden Моденов
— Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер)

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