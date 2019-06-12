Тимур Ahilles Кульмухамбетов стал тренером Team Empire

Киберспортивная организация Team Empire заменила тренера состава по Dota 2. Организация рассталась с Андреем KaHT Шульгиным, заменив его на Тимура Ahilles Кульмухамбетова.



«Поездка на Парижский Major была крайне полезна с точки зрения информации. По итогам турнира я пообщался с текущим тренером Dota 2 состава – KaHT’ом, и мы пришли к выводу, что на данный момент он не может помочь команде в дальнейшем развитии и решении проблем, поэтому было принято решение приостановить наше сотрудничество.



Новым тренером команды назначен Ahilles. Первоочередной задачей будет оптимизация тренировочного процесса и работа над драфтами. Уверен, что как профессиональный, так и жизненный опыт Тимура позволят ему справиться с поставленными задачами», — прокомментировал замену спортивный директор команды Александр Соломонов.



Ahilles стал известен после завершения Кубка России по киберспорту 2019. Кульмухамбетов сыграл на нём вместе с тремя игроками из Team Empire и выиграл титул чемпиона.



Состав Team Empire по Dota 2:

— Ринат KingR Абдуллин

— Кыялбек dream' Тайиров

— Олег sayuw Каленбет

— Константин Kodos Когай

— Игорь Maden Моденов

— Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер)

