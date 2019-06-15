На турнир Moscow Cyber Cup по FIFA 19 пришли около 10 зрителей

Авторы канала CYBERSLOVO отметили низкую зрительскую активность турнира Moscow Cyber Cup по FIFA 19. На момент написания новости количество зрителей на Twitch составляет менее 100 человек, а общее количество просмотров менее 1,5 тыс. Также один из посетителей мероприятия заявил, что число зрителей «ЦСКА Арене» не превышает 10 человек.

«Начало мероприятия было в 9-00, начало игр было в 10-00, закончить планируют в 21-30. Из активностей анонсировано выступление группы Burito и балета Todes. Сомневаюсь, что выступления будут, так как зрителей 10 человек всего», — рассказал посетитель турнира.



Ранее бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский обратил внимание на проведение турнира. Организаторы отправили ряду зарубежных киберспортсменов приглашения, но за неделю до начала отозвали их. Игрокам сообщили, что они могут приехать в качестве гостей, но сыграть на турнире они не смогут. Также Чернявский заметил, что призовой фонд сократился с 1 млн рублей до 160 тыс. Причиной стали правила EA, которые запрещают проводить сторонние турниры с призовым фондом более $ 2,5 тыс. Более подробную информацию о сложившейся ситуации можно найти здесь.



Напомним, что согласно сайту госзакупок, бюджет турнира Moscow Cyber Cup составляет более 30 млн рублей. Соответствующие конкурсы были размещены Дирекцией спортивных и зрелищных мероприятий. Партнёрами турнира являются Министерство спорта России, Esports Academy, сайт Мэра Москвы (Mos.ru) и информационное агентство «ТАСС».