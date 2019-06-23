PPD: если бы меня кикнули из команды прямо перед TI, я бы расстроился

Капитан Ninjas in Pyjamas Питер PPD Дагер рассказал Cybersport.ru, почему он никогда не выгонит игрока перед The International.

«Не буду делать вид, что знаю все ответы. Скажу за себя: после каждого The International происходит большой решафл. И каждый раз, собирая новую команду, я говорил себе, что теперь связан с этими игроками на весь год.

Я понимаю, что каждый хочет быть успешен, и поэтому готов на любые ухищрения, чтобы прийти к победе. Но MATUMBAMAN помог своей команде попасть на… Кажется, на один майнор, четыре мэйджора и The International. И сейчас его вдруг выкидывают перед финальным мэйджором и самим TI.

А что такое TI? За весь год сильнейшие команды разыгрывают в районе пяти миллионов. На The International же призовой будет в районе $30 млн. И MATUMBAMAN не сможет поучаствовать в этом турнире! Просто потому что кто-то из команды так решил. Мне это кажется не очень честным.



За время карьеры я не раз думал о заменах по ходу сезона. Даже в этом году. Но мне кажется, что после определённого этапа делать это уже нельзя. Вы путешествовали путешествовали с этими игроками, тренировались, сражались на турнирах… Огромное количество времени провели вместе. И… Не знаю. Мне кажется, мне бы не хватило духу так с ними поступить.

А Liquid ещё и второе место на мэйджоре только что заняла. Разве этого недостаточно? Я понимаю, что вы хотите побед. Но второе место — это же совсем неплохо.

Если кто-то ведёт себя некорректно, это другой вопрос. Но я не знаю, такой ли была ситуация в Liquid. Впрочем, это не моё дело. Но если бы это меня кикнули из команды прямо перед TI, я бы расстроился», — заключил Дагер.

Team Liquid и Ninjas in Pyjamas — участники EPICENTER Major. Европейская команда приехала на турнир с заменой. Вместо Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена играет Аливи w33 Омар. Состав завершил групповую стадию на первом месте и пробился в верхнюю сетку плей-офф.

Команда Питера PPD Дагера сейчас борется за выход в плей-офф. В стартовом матче NiP победила PSG.LGD со счётом 2:1.