Сборная России выиграла чемпионат мира по PUBG

Российская сборная по киберспортивной дисциплине PUBG заняла первое место на главном турнире среди сборных Nations Cup. В финальный день квартет из России показал отличный результат и смог опередить сборную Южной Кореи, которая выступала на домашней арене в Сеуле и лидировала большую часть турнира.



После неудачи в последнем раунде корейская команда осталась второй, отстав от России всего на пять очков. Бронзу завоевала четвёрка из Канады. Всего в турнире приняли участие 16 команд, которые определили чемпиона по сумме заработанных очков.



PUBG Nations Cup – главный турнир по PUBG среди национальных сборных. Российские игроки получат $ 100 тыс. и титул чемпионов мира. За нашу сборную выступали Иван ubah Капустин, Роман ADOUZ1E Зиновьев, Дмитрий Kemba7 Рожков и Арсений ceh9 Иванычев.