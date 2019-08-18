Virtus.pro вышла в верхнюю сетку. Результаты группы B The International 2019

Российская команда Virtus.pro одержала победу в заключительном матче группы B над Fnatic из Юго-Восточной Азии. Это позволило VP набрать восемь очков и занять третье место в группе вместе с Evil Geniuses, что даст коллективу право сыграть в верхней сетке. Соперником станет либо PSG.LGD, либо Secret.

Второй представитель СНГ-региона, Natus Vincere, со статистикой 7-9 занимает шестое место и сыграет в нижней сетке с Team Liquid или Keen Gaming. Матч пройдет 20 августа.

В данный момент европейская команда Ninjas In Pyjamas продолжает матч с Evil Geniuses, однако коллектив уже лишился шансов на выход из группы. Коллектив занимает 17-18-е место и получит чуть более $ 80 000.

Плей-офф The International 2019 пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Шанхае с 20 по 25 августа. 16 команд разыграют основной призовой фонд и титул чемпиона мира по системе double-elimination – коллективы, занявшие топ-4 в своих группах, останутся в турнире после одного поражения, попадая в нижнюю сетку.