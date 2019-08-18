Virtus.pro вышла в верхнюю сетку. Результаты группы B The International 2019

Российская команда Virtus.pro одержала победу в заключительном матче группы B над Fnatic из Юго-Восточной Азии. Это позволило VP набрать восемь очков и занять третье место в группе вместе с Evil Geniuses, что даст коллективу право сыграть в верхней сетке. Соперником станет либо PSG.LGD, либо Secret.
Второй представитель СНГ-региона, Natus Vincere, со статистикой 7-9 занимает шестое место и сыграет в нижней сетке с Team Liquid или Keen Gaming. Матч пройдет 20 августа.
В данный момент европейская команда Ninjas In Pyjamas продолжает матч с Evil Geniuses, однако коллектив уже лишился шансов на выход из группы. Коллектив занимает 17-18-е место и получит чуть более $ 80 000.
Плей-офф The International 2019 пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Шанхае с 20 по 25 августа. 16 команд разыграют основной призовой фонд и титул чемпиона мира по системе double-elimination – коллективы, занявшие топ-4 в своих группах, останутся в турнире после одного поражения, попадая в нижнюю сетку.
- 18 августа 2019
-
10:22
-
09:08
-
07:44
-
06:32
-
06:26
-
02:45
- 17 августа 2019
-
19:55
-
17:02
-
16:03
-
14:49
-
13:23
-
12:43
-
08:56
-
08:14
-
08:10
- 16 августа 2019
-
18:59
-
18:45
-
16:36
-
16:12
-
13:58
-
13:52
-
11:35
-
06:41
-
06:35
- 15 августа 2019
-
18:22
-
16:17
-
16:01
-
14:08
-
12:16
-
11:51
-
10:03
-
09:53
-
07:39
-
07:29
-
06:55