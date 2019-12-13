Александр Овечкин стал героем новой серии спортивных игр Ultimate Rivals

В рамках премии The Game Awards 2019 в Лос-Анджелесе был представлен трейлер Ultimate Rivals – серии спортивных игр, в которых геймеры смогут сразиться в аркадные версии популярных видов спорта. Первая из игр станет аналогом хоккея в формате «два на два», в дальнейшем появятся схожие по стилистике другие игры.
Видео доступно в аккаунте Apple в YouTube.
В Ultimate Rivals: The Rink игроки будут управлять звёздами из реального спорта. В трейлере показали российского форварда Александра Овечкина, который станет одним из основных персонажей игры. Однако для выбора будут доступны не только хоккеисты, а также звёзды футбола, баскетбола, бейсбола и американского футбола.
Всего в игре будет доступно более 50 известных спортсменов, которые получат уникальные стили и способности. Разработчики отмечают, что хоккейная аркада будет доступна для загрузки на устройства Apple уже сегодня, а весной появится лицензированная НБА игра Ultimate Rivals: The Court про баскетбол.
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