Александр Овечкин стал героем новой серии спортивных игр Ultimate Rivals

В рамках премии The Game Awards 2019 в Лос-Анджелесе был представлен трейлер Ultimate Rivals – серии спортивных игр, в которых геймеры смогут сразиться в аркадные версии популярных видов спорта. Первая из игр станет аналогом хоккея в формате «два на два», в дальнейшем появятся схожие по стилистике другие игры.

Видео доступно в аккаунте Apple в YouTube.

В Ultimate Rivals: The Rink игроки будут управлять звёздами из реального спорта. В трейлере показали российского форварда Александра Овечкина, который станет одним из основных персонажей игры. Однако для выбора будут доступны не только хоккеисты, а также звёзды футбола, баскетбола, бейсбола и американского футбола.



Всего в игре будет доступно более 50 известных спортсменов, которые получат уникальные стили и способности. Разработчики отмечают, что хоккейная аркада будет доступна для загрузки на устройства Apple уже сегодня, а весной появится лицензированная НБА игра Ultimate Rivals: The Court про баскетбол.