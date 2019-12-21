NAVI вылетела из EPICENTER по CS:GO

Natus Vincere уступила Evil Geniuses из США в четвертьфинальном матче EPICENTER 2019 в Москве. Серия завершилась cо счётом 0:2 (10:16, 14:16) не в пользу «рождённых побеждать», которые покидают турнир.
Таким образом, на EPICNTER не осталось ни одной СНГ-команды. Natus Vincere разделит 5–6-е места с forZe, которая ранее уступила Heroic. Оба коллектива получат по $ 15 тыс.
В полуфинале Evil Geniuses сыграет с европейской командой mousesports, в другом матче сразятся Team Vitality и Heroic. Полуфинальные противостояния и гранд-финал пройдут завтра, 22 декабря.
Международный турнир EPICENTER по CS:GO проводится в четвёртый раз. Матчи плей-офф проходят в московском комплексе «Крокус Экспо». Призовой фонд чемпионата составит полмиллиона долларов.
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