Один из авторов World of Tanks создаст партию для участия в выборах в Госдуму

Директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров заявил о планах по созданию «Партии прямой демократии», которая будет принимать участие в региональных выборах 2020 года, а также в выборах в парламент в 2021 году. Об этом сообщает издание «Коммерсант».



Съезд партии запланирован на 5 марта. По словам Макарова, в оргкомитет войдут представители различных IT-компаний, в том числе руководитель Unwired Devices Олег Артамонов и директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.



Особенностью партии станет мобильное приложение, через которое члены партии смогут голосовать за те или иные инициативы. На его создание планируется потратить один миллион долларов. В случае успеха проекта «Партия прямой демократии» планирует выдвинуть своих кандидатов в Государственную Думу.