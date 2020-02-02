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Новичок «Спартака» Александр Соболев может появиться в FIFA 20

Новичок «Спартака» Александр Соболев может появиться в FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0

В ближайшее время в актуальной версии футбольного симулятора FIFA может появиться карточка ещё одного российского нападающего. Речь идёт об Александре Соболеве, который несколько дней назад перешёл в московский «Спартак» на правах аренды.

ФК «Спартак» — один из трёх российских клубов, которые добавлены в FIFA 20 и доступны в разделе «Остальной мир». При этом разработчики постоянно обновляют составы команд до актуальных версий. Скорее всего, Соболев появится в игре после одного из ближайших обновлений.

22-летний футболист присоединился к красно-белым на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона и включающей опцию последующего выкупа. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов.

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