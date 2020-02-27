Холдинг ESforсe упал в цене на 70%
Кибеспортивный холдинг ESforce подешевел на 70%. Об этом стало известно после публикации финансового отчёта за 2019 год компании Mail.ru Group, которой принадлежит холдинг.
По оценкам в декабре 2019 года стоимость ESforce составляла $ 100 млн. На данный момент холдинг оценивают в $ 30 млн. Стоимость снизилась с 6,3 млрд рублей до 1,8 млрд рублей, что признается убытком от переоценки в 4,5 млрд рублей.
Сейчас в состав холдинга входят киберспортивная организация Virtus.pro, а также студия RuHub, турнирное агентство Epic Esports Events и компьютерный клуб Yota.
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