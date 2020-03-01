Natus Vincere выиграла Intel Extreme Masters в Катовице
Русскоязычная команда Natus Vincere одержала уверенную победу в финальном матче IEM Katowice по CS:GO и стала победителем турнира. Команде Андрея Blad3 Городенского понадобилось всего три сета, чтобы победить французский коллектив G2. Общий счёт матча – 3:0 (16-4, 16-13, 16-2).
Для «рождённых побеждать» это первый титул за 11 месяцев – предыдущий NAVI выиграли в апреле 2019 (StarSeries & i-League Season 7 в Шанхае). На стадии плей-офф команда не проиграла ни одной карты.
Intel Extreme Masters Season XIV прошёл в польском городе Катовице с 24 февраля по 1 марта. 16 команд разыграли титул чемпиона мира по версии IEM и призовой фонд в размере полумиллиона долларов, за победу NAVI получили $ 250 тыс.
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