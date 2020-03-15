Бывший игрок NAVI, комментатор по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко перешёл в Maincast

Арсений «ceh9» Триноженко покинул RuHub в конце февраля 2020 года. Многие тогда предположили, что комментатор присоединится к Maincast. И предположения подтвердились — 15 марта ceh9 вошёл в состав украинской студии Maincast.



После того как украинская студия получила права на освещение турниров ESL и BLAST на русском языке, логично, что таланты уходят туда, где будут востребованы и где смогут получить много эфирного времени.



После завершения карьеры игрока в 2013-м ceh9 начал стримить на твиче. В 2017-м он присоединился к RuHub. Официальной причины расставания с RuHub он не обозначил, лишь поблагодарил студию за годы сотрудничества и сказал, что настало время двигаться дальше.

Видео доступно на официальной странице Maincast во «ВКонтакте»