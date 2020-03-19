Звёздный игрок Rocket League покинул свой клуб, заявив, что не хочет быть «рабом»

Звезда Rocket League Кайл Scrub killa Робертсон покинул организацию mousesports из-за плохих условий контракта. Игрок заявил, что контракт подписывался под давлением и что он устал быть «рабом».

Киберспортсмен покинул свой клуб за неделю до окончания регулярного сезона Rocket League Championship Series Season 9, в преддверии чемпионата Европы по Rocket League. На своей трансляции Кайл заявил, что конфликта с другими товарищами по команде у него не было и что этот уход связан с условиями, которые были прописаны у него в контракте. «Я написал заявление об уходе, но они [представители организации] даже не ответили на него», — добавил игрок.

Права на видео принадлежат Twitch. Видео размещено в аккаунте игрока Кайла Scrub killa Робертсона.

Затем он сделал заявление, что его контракт был подписан под давлением. «Если бы я не подписал его, то не смог бы играть в RLCS», — сказал игрок. Кайл хотел быть самозанятым, чтобы забирать деньги со стримов себе, но mousesports настояла на оформлении игрока как штатного сотрудника. Игрок не хотел вставлять спонсоров mousesports и использовать оборудование организации, в то время как организация хотела получить полный контроль над его контентом на Twitch и YouTube, штрафуя его за каждое нарушение условий контракта.

Кайл заявил, что в его контракте было много штрафных пунктов, причём многие из них были необоснованными. «Поскольку я подрядчик, у меня вообще не было никакой свободы. Я не хочу быть рабом. Я хочу быть свободным», — подытожил игрок. При этом Кайл не сомневается, что будет востребован и интересен многим командам.

Mousesports в настоящее время находятся на шестом месте в RLCS, обеспечив себе участие в региональном чемпионате.