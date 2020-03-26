Мэддисон — о Half-Life Alyx: 48к игроков в пике на релизе — это просто позорный результат

Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон Давыдов поменял своё мнение, раскритиковав разработчиков игры Half-Life Alyx. Ещё пару дней назад Мэддисон положительно отзывался об игре, заявив, что Alyx выглядит круто, учитывая, что это VR, где до этого хороших игр не выходило.

«И всё же цифры говорят сами за себя. Всего 48к игроков в пике на релизе — это просто позорный результат для игры серии халф-лайф. Понятно, что у вальв бабок полно, они могут экспериментировать, но это полнейший провал. VR так и останется совершенно непопулярной дорогой приблудой.

Очевидно, что шлемы эти — неоправданная и ****** покупка для любого нормального человека, если учесть, что, кроме 15-часового Alyx, там ничего похожего на игры нет и не будет», — приводит слова Давыдова «Канобу».