Лукаку уступил представителю Англии на стадии 1/8 финала турнира Евро-2020 по FIFA

26-летний бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, представляющий свою страну на турнире Евро-2020 в FIFA, уступил на стадии 1/8 финала полузащитнику «Норвича», выступающего за сборную Англии, Тодду Кантвеллу со счётом 3:5.

В других матчах вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено (Германия) обыграл полузащитника австрийского «Эсбьерга» (Финляндия) Пюрю Сойри – 3:2. Патрик Шик (Чехия) из немецкого «РБ Лейпциг» сломил сопротивление Лиама Бойса (Северная Ирландия), выступающего в чемпионате Шотландии – 2:1. В заключительном матче игрового дня нападающий «Хоффенхайма» Муннас Даббур (Израиль), также с минимальным счётом (1:0) обыграл полузащитника «Борнмута» Филипа Билинга (Дания).

Видео матча Лукаку — Кантвелл можно посмотреть на канале 433 в YouTube.

Изначально на турнире принимали участие 32 игрока из разных европейских стран, которые проводят альтернативный чемпионат Европы. Напомним, что Евро-2020 был отменён из-за угрозы распространения коронавируса. В данный момент все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Во всём мире в настоящий момент коронавирусом заразилось более 683 тыс. человек.