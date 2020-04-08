Разработчик запретил командам по LOL стримить Valorant в первые 24 часа бета-теста

Компания Riot Games, разработчик нового шутера Valorant, запретила участникам региональных лиг по League of Legends стримить старт бета-теста игры. Предполагается, что запрет будет действовать на протяжении 24 часов с момента запуска серверов. Таким образом, он будет снят уже 8 апреля.

По некоторым данным, эксклюзивное право стриминга получил глава клуба 100 Thieves Мэттью Nadeshot Хааг. Некоторые организации уже пожаловались разработчику на несправедливость данного решения. Они считают, что теперь Nadeshot получит преимущество и сможет подписать талантливых игроков в свой состав по шутеру.

Сам Хааг уже отреагировал на претензии. Он объяснил, что ему предоставили доступ, потому что он создаёт контент с 2010 года ещё до появления Twitch.

Закрытое бета-тестирование Valorant стартовало в 7 апреля в 15:00 мск. Получить доступ к игре можно на трансляциях официальных стримеров.