Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 объявили о бесплатных выходных

Разработчики Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 анонсировали бесплатные выходные в Steam. Обе акции начнутся в 20:00 по московскому времени 9 апреля. А вот завершатся по-разному: у Hitman – 12 апреля в 23:00, а у NBA 2K Playgrounds 2-16 апреля в 20:00 мск. Соответствующая информация появилась на портале SteamDB.
Hitman — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшен, доступная на многих современных платформах. Действие развивается вокруг профессионального киллера, известного под кодовым именем Агент 47.
NBA 2K Playgrounds 2 — это спортивная аркада, посвящённая уличному баскетболу, в который звёзды играют вместе с новичками.
Также по информации SteamDB, с 9 по 12 апреля пользователи Steam смогут бесплатно получить копию адаптации настольной игры Ticket to Ride: First Journey. Опробовать в этот период можно будет Hanako: Honor & Blade, ArcheAge: Unchained и Ero Date.
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