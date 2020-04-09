Стартовал чемпионат России по кибербаскету! Ставь и смотри на ФОНБЕТ

9 апреля стартовал ФОНБЕТ-Чемпионат России по кибербаскетболу, который проводит Российская федерация баскетбола. Участники — читатели «Чемпионата» и другие игроки в NBA 2K20 со всей России. Спортсмены-любители борются за 100 000 рублей.



Матчи групповой стадии первого тура пройдут сегодня с 19:30 до 22:00 мск. Плей-офф первого тура состоится в субботу, 11 апреля, с 12:30 до 19:00. Бесплатные прямые трансляции всех матчей турнира можно найти на сайте ФОНБЕТ. Ключевые встречи пройдут на главном канале турнира с комментариями профессионалов.



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Чемпионат России по виртуальному баскетболу завершится 16 мая 2020 года. Соревнование проходит в 4 тура, состоящих из групповой стадии и плей-офф. Победитель каждого из туров получит по 10 000 рублей и путёвку в финал.



В финале четвёрка лучших по системе плей-офф определит чемпиона всего соревнования! Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 000 рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 000 рублей, а за 3-е — 10 000 рублей.



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