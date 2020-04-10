В Valorant был забанен первый читер

Главный специалист по разработке античита для Valorant от Riot Games Пол Чемберлен рассказал, что спустя три дня после начала закрытого бета-тестирования в игре был забанен первый мошенник.
«Отстой, сегодня нам пришлось забанить первого читера, и, видимо, на горизонте ещё больше блокировок. Я надеялся, что у нас будет ещё немного времени, прежде чем эта битва начнётся, но мы готовы принять её прямо сейчас», — заявил Чемберлен в «Твиттере».
В начале апреля 2020 года Riot Games раздавала ключи для участия в закрытом тестировании. В общей сложности было выдано 50 тыс. доступов.
Релиз Valorant должен состояться летом 2020 года. Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.
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