Virtus.pro победила OG и сыграет в гранд-финале ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2

Virtus.pro в двух матчах плей-офф ESL One Los Angeles 2020 одержала две победы: в полуфинале верхней сетки «медведи» обыграли Team Spirit 2:0, а в финале верхней сетки нанесли поражение двукратным чемпионам The International OG с тем же счётом.
Российская команда гарантировала себе на турнире как минимум второе место. Решающий матч состоится 19 апреля. Начало — в 18:00 мск. OG упала в нижнюю часть сетки и сыграет с победителем пары Vikin.gg — Chiken Fighters, который определится 18 апреля.
ESL One Los Angeles 2020 должен был пройти в Лос-Анджелесе, но из-за эпидемии турнир перенесли в онлайн. Турнир проходит с 4 по 19 апреля. Победитель совмещённого «европейско-эсэнгэшного» дивизиона получит $ 60 тыс. Команда, занявшая второе место, заработает $ 38 тыс.
Ближайшие матчи
- Полуфинал нижней сетки: Vikin.gg — Chiken Fighters (18 апреля 21:00 мск)
- Финал нижней сетки: OG — победитель полуфинала нижней сетки (19 апреля 15:00 мск)
- Гранд-финал: Virtus.pro — победитель финала нижней сетки (19 апреля 18:00 мск)
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