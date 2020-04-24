В Fortnite прошёл концерт рэпера Трэвиса Скотта, на котором он презентовал новый трек

Популярный трэп-исполнитель Трэвис Скотт презентовал новую композицию в игре Fortnite от компании Epic Games.

Подобные необычные онлайн-мероприятия прямо в Fortnite будут проходить с 24 по 26 апреля. Также в игре появилась моделька Трэвиса Скотта в коллекции «Звёздной серии», тематические экипировки, эмоции и другие предметы.

Видео с презентации композиции доступно на YouTube. Права на видео принадлежат YouTube-каналу «Yung Chip».

Ранее стало известно, что Fortnite стал самой просматриваемой игрой на стриминговых платформах за 2019 год. Общие просмотры трансляций по Fortnite составили более 1,4 млрд часов.