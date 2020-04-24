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В Fortnite прошёл концерт рэпера Трэвиса Скотта, на котором он презентовал новый трек

В Fortnite прошёл концерт рэпера Трэвиса Скотта, на котором он презентовал новый трек
Киберспорт / Fortnite 0

Популярный трэп-исполнитель Трэвис Скотт презентовал новую композицию в игре Fortnite от компании Epic Games.

Подобные необычные онлайн-мероприятия прямо в Fortnite будут проходить с 24 по 26 апреля. Также в игре появилась моделька Трэвиса Скотта в коллекции «Звёздной серии», тематические экипировки, эмоции и другие предметы.

Видео с презентации композиции доступно на YouTube. Права на видео принадлежат YouTube-каналу «Yung Chip».

Ранее стало известно, что Fortnite стал самой просматриваемой игрой на стриминговых платформах за 2019 год. Общие просмотры трансляций по Fortnite составили более 1,4 млрд часов.

Разработчики выпустили мобильную версию Fortnite в Google Play
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